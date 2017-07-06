Köyde Oturan 4 Ailenin Yol Çilesi

KARABÜK'ün Yenice İlçesi'ne bağlı Karahasanlar Köyü'nde oturan 4 aile, köyün içinden evlerine araç yolu olmadığı için sıkıntı yaşıyor. Evlerden birinde oturan iki engelli kardeş, rahatsızlandıklarında yaklaşık 200 metre battaniye ile taşınıp hastaneye götürülüyor.



Karahasanlar Köyü'nde 4 evin bulunduğu bölgede yıllardır araç yolu yapılmadı. 4 aile, evlerine girip çıkarken bazı bölümleri rampa olan 200 metrelik patika yolda yürüyor. En büyük sıkıntıyı ise eşi 21 yıl önce kanserden ölen, kendisi görme engelli, çocukları 53 yaşındaki Dursun zihinsel ve bedensel, 45 yaşındaki Muhammet ise bedensel engelli olan 81 yaşındaki Saniye ile kızı 33 yaşındaki Fatma Batak yaşıyor. Fatma Batak, rahatsızlandıklarında ağabeylerini köylülere battaniye ile köyün içinden geçen yola kadar taşıtıyor. İki kardeş, buradan ambulansla veya özel araçla hastaneye kaldırılıyor. Sadece bir gözü yüzde 20 gören Saniye Batak da patika yolda kızının yardımıyla güçlükle yürüyor.



Fatma Batak, aracın çıkmadığı, yağmur ve kar yağışı sonrası yürümenin de imkansızlaştığı yolun yapılmasını isteyerek, şöyle konuştu:



"Çilemiz çok ağır ve eziyetli. Bu yolda sağ bacağımı kırdım. 2 tane platin var. Yol mağduruyuz. Kömürü sırtımla çekiyorum. Kimse bu yolla ilgilenmiyor. Yetkililerimiz mümkünse bu yola el atsınlar. Ağabilerimle ve annemle hep ben ilgileniyorum. Tek başıma halletmeye çalışıyorum. Her işin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Yol yapılmazsa evimi köyümü bırakıp gitmek istiyorum. İl Özel İdareye bildirdim. Yapılacağını söylediler. Ama 1 sene oldu yapılmadı."



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