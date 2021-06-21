KÖYÜN VİRAJINA HIZLI GİRDİ; OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ VE 16 YAŞINDAKİ TORUNU ÖLDÜ

SİVAS'ın Zara ilçesinde, sürücüsü viraja hızlı giren otomobilin, bahçe duvarına çarpıp devrilmesiyle gerçekleşen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde, sürücüsü viraja hızlı giren otomobilin, bahçe duvarına çarpıp devrilmesiyle gerçekleşen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Dereköy girişinde yaşandı. Gühertaş köyünden, Şerefiye köyü istikametine giden Mehmet Parlak (70) yönetimindeki 54 UG 705 plakalı otomobil, sürücünün, köy içerisindeki viraja hızlı girmesi ve zeminin de kumlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Araç, bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra ters dönüp devrildi. Kazada araç sürüsü Mehmet Parlak ile yanındaki torunu Fatma Nur Parlak (16) olay yerinde hayatını kaybetti, Ayşe Parlak (69) ile Efe Yahşi (17) de ağır yaralandı. Ayşe Parlak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı, Efe Yahşi ise özel bir araçla götürüldüğü Zara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı