Köyde Mimari Doğu Karadeniz" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
Mimar Orhan Özgüner'in 1968 yılında çektiği fotoğrafların sunulduğu "Köyde Mimari Doğu Karadeniz" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Mimar Orhan Özgüner'in 1968 yılında çektiği fotoğrafların sunulduğu "Köyde Mimari Doğu Karadeniz" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki sergi, Özgüner'in 1968 yılında Samsun ile Artvin arasındaki bölgede köy mimarisini esas alan fotoğraflarından oluşuyor.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi 15 Şubat'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA