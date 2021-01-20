Kardan yolu kapalı evinde rahatsızlanan hamile kadına paletli ambulansla ulaşıldı

AĞRI'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan, 2 aylık hamile Zehra Aslangir (36), paletli ambulansla alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da 3 günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 286 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, kent merkezinde 35 santimetre, kırsalda ise yer yer 1 metreye ulaştı. Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde rahatsızlanan ve 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Zehra Aslangir için sağlık ekipleri alarma geçti. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki köyün 20 kilometresinin kapalı olması yüzünden kara ambulansı ve paletli ambulans ile yola çıkıldı. 50- 60 santim kalınlığındaki karla kaplı 20 kilometrelik yolu geçen paletli ambulansla köye varan sağlık ekipleri, Aslangir'e ilk müdahaleyi evinde yaptı. Hasta kadın, paletli ambulansla evinden alınarak, bekleyen kara yolu ambulansına ulaştırıldı. Aslangir, yaklaşık 6 saat süren operasyon sonunda Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zehra Aslangir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR