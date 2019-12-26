Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
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Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Artvin merkez Sümbüllü köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

26.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:23
Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

merkez Sümbüllü köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimse olmaması facianın önüne geçti.


Edinilen bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı Sümbüllü köyünde 09.00 saatlerinde Mustafa 'a ait iki katlı bir evde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark gören köy sakinleri itfaiyeye verdi. Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Üç saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Evde yaşayan ailenin il dışında olması büyük bir facianın önüne geçti. Yangında evin içi tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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