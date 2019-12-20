Köyde korkutan yangın: 5 ev yandı

20.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:06

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde gece yarısı bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevre ev ve ahırlara da sıçrayan yangında 5 ev yanarak kül oldu.



Yangına AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Uzundere ve Tortum itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA