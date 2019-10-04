Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Melik köyünde bir vatandaş, 6 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma söz konusu 6 büyükbaş hayvanı ilçeye bağlı Kümbet köyü yakınlarında buldu.
Bulunan hayvanlar jandarma nezaretinde kamyona yüklenip Melik köyüne getirilerek sahibine teslim edildi.