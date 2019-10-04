Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu

Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

04.10.2019 14:06
Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Melik köyünde bir vatandaş, 6 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma söz konusu 6 büyükbaş hayvanı ilçeye bağlı Kümbet köyü yakınlarında buldu.

Bulunan hayvanlar jandarma nezaretinde kamyona yüklenip Melik köyüne getirilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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