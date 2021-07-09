Köyde Hayat Var Demre'deydi
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Köyde Hayat Var Demre'deydi

Köyde Hayat Var Demre'deydi
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Köyde Hayat Var Demre'deydiProje tarımsal ve kültürel etkinlikleri bir arada sunuyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal ve kültürel etkinlikleri bir arada barındıran "Köyde Hayat Var" projesi ilçelerde sürüyor.

Köyde Hayat Var Demre'deydi

Proje tarımsal ve kültürel etkinlikleri bir arada sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal ve kültürel etkinlikleri bir arada barındıran "Köyde Hayat Var" projesi ilçelerde sürüyor. Proje kapsamında Demre İlçesi'nde arı üreticilerine kovan hibesinde bulunuldu. Üçağız Mahallesi'nde Antalya Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen seyirlik köy oyunu Demrelileri tiyatro ile buluşturdu.

"Köyde Hayat var" projesi kapsamında Antalya'yı ilçe ilçe gezen Büyükşehir Belediyesi tarımın ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında Demreliler ile buluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı arıcılara kovan desteğinde bulundu. Hibe kovanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Köşkerler Mahalle Muhtarı Nazif Bilgiç, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye

yönelik desteklerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Muhtar Bilgiç, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınmaya önem vermesinin üreticileri mutlu ettiğini ifade ederek desteklerin artarak sürmesi dileğinde bulundu.

ÜÇAĞIZ'DA TİYATRO SEVİNCİ

Demre'de düzenlenen "Köyde Hayat Var" etkinliği gün içinde çeşitli mahallelerde gerçekleşen etkinliklerin ardından Üçağız Mahallesi'nde gerçekleştirilen konser ve sahnelenen "Düğün Hatırası" isimli seyirlik köy oyunu ile sona erdi. Antalya Şehir Tiyatroları Oyuncuları tarafından sahnelenen oyun ilgiyle izlendi. Mahallelerinde daha önce hiç tiyatro gelmediğini söyleyen Üçağız sakinleri kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre

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