KÖYDE HASTALANAN VATANDAŞA İŞ MAKİNESİNİN YOL AÇMASI SAYESİNDE ULAŞTILAR

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Onurlu köyünde rahatsızlanan kadın, iş makinesinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Refahiye İlçesine 7 kilometre uzaklıktaki Onurlu köyünde rahatsızlanan Gülbahar Sarak'ın (43) yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Paletli araç ile hastaya müdahale için yola çıkan ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye ulaşamadı. Devreye, Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Ekiplerin, iş makinesinin bir saatlik sonucu yolu açması üzerine sağlık ekipleri, köydeki hastaya ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini evde yaptığı Gülbalar Sarak, tedavi edilmek üzere Refahiye Devlet hastanesine kaldırdı.