Köyde evi var ama adada yaşamayı tercih ediyor
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Köyde evi var ama adada yaşamayı tercih ediyor

Köyde evi var ama adada yaşamayı tercih ediyor
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Enver Yirmibeş, Kızılırmak Deltası'ndaki 370 dönümlük Aybedir Adası'nda tarım, hayvancılık ve balıkçılık yaparak yaşamını sürdürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Enver Yirmibeş, Kızılırmak Deltası'ndaki 370 dönümlük Aybedir Adası'nda tarım, hayvancılık ve balıkçılık yaparak yaşamını sürdürüyor.

Yirmibeş, AA muhabirine, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, balıkçılık da yapabilmek için eşiyle Aybedir Adası'na yerleştiğini belirtti.

Adaya 15 dakikalık kayık yolculuğunun ardından ulaşıldığını belirten Yirmibeş, 7 çocuk 25 torun sahibi olduğunu, torunlarının adada dünyaya geldiğini belirtti.

Köyde de evlerinin olduğunu ve çocuklarının bir kısmının orada yaşadığını anlatan Yirmibeş, "1974'ten önce balık tutmak için bu adaya gelirdim, çadır kurar burada sabahlardım. Köyde de arazilerimiz vardı fakat burasını çok sevdiğim için 1974 yılında burada zilliyet hakkını alarak ev yaptım. Daha sonra da eşimle birlikte adaya yerleştik." dedi.

Adada elektrik ve su olmadığını ifade eden Yirmibeş, şunları söyledi:

"İlk zamanlar gaz lambası kullanıyorduk sonradan araç aküsü ile elektrik ihtiyacımızı karşılamaya başladım. Şimdilerde ise küçük bir jeneratörümüz var, çok ihtiyaç olduğunda zaman zaman onu kullanıyoruz. Bir de güneş enerjisi sistemi ile sıcak suyumuzu da elde ediyoruz. İçme suyu ihtiyacımızı şehirden taşıyarak karşılıyoruz. Kayıkla bazen Bafra'ya bazen de 19 Mayıs ilçesine giderek ihtiyaçlarımızı karşılıyorum. Tabii adada yaşadığımız için kumanyamızı 15 gün veya bir ay yetecek şekilde temin ediyoruz."

Adaya başka insanların da günübirlik gelip gittiklerini adada sadece karısı ile kendisinin sürekli kaldığını söyleyen Yirmibeş, "Büyükbaş hayvanlarımızı adaya kayıkla getirdim. Burada büyütüyoruz. Satacağımız zamanda yine kayıkla götürüyor, satıyorum. Tabii hayvan küçükken daha kolay oluyor ama büyük olunca biraz zorlanıyoruz kayıkla götürürken." diye konuştu.

Yirmibeş, 12 büyükbaş hayvanın olduğunu dile getirerek, "Eşimle birlikte sabah erkenden kalkıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Buradaki bahçemizdeki ürünlerimize bakıyoruz. Balık ağlarını ben kendim ördüğüm için onların tamiratını yapıyorum. Bazen ağ seriyorum bazen de serdiğim ağı topluyorum. Şehre gitmemiz gerektiğinde kayıkla karşıya geçiyor işlerimi halledip akşamüzeri geri geliyorum. Dolayısıyla sıkılacak vaktim yok. Burada yaşamak çok keyifli. Eşim ve ben burada yaşamaktan çok mutluyuz." sözlerine yer verdi.

Köyde evi var ama adada yaşamayı tercih ediyor
Köyde evi var ama adada yaşamayı tercih ediyor
Köyde evi var ama adada yaşamayı tercih ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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