13.10.2019 11:25

Köyde esrarengiz olay, 150 kuzu ölü bulundu

Uzman ekip ölü kuzuları ahırda otopsi etti

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, köylülere ait yüzlerce kuzu ölü bulundu. Ölü kuzulardan numune alan Uludağ Üniversitesi, ölüm sebebini belirleyememesi üzerine bölgeye İstanbul'dan uzman ekip sevk edildi. Öte yandan parça parça ölümlerin devam ettiği bildirilirken İstanbul'dan gelen uzman ekipler ölümlerin devam etmemesi için ölen kuzuları ahırda otopsi etti.

Olay, Yenişehir İlçesi Karacaali köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 20 gün önce doğum yapan koyunların kuzuları bilinmeyen bir sebepten dolayı ölmeye başladı. Her gün yaklaşık 30 kuzunun öldüğünü gören köylüler, İl Tarım Müdürlüğüne ve Uludağ Üniversitesine başvurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen veterinerler numune alarak inceleme altına aldı. Yaklaşık 4 gün süren incelemenin ardından herhangi bir sonuca ulaşamayan Uludağ Üniversitesi hayvanlara başka bir tedavi yöntemi uyguladı. Her gün ölü kuzu sayısının arttığını gören köylüler, İstanbul'dan özel ekip isteyerek ölümlere dur demek istedi. Kısa sürede Bursa'ya gelen uzman ekip, ahırda yaptığı incelemenin ardından ölen koyunları ahırda otopsi etti. Sağlam koyunlardan da kan örneği alındı.

Kuzuları ölen köylü Mehmet Emin Turgut, "Geçen hafta Pazar günü 2 kuzum öldü, akşamüzeri 2 tane daha öldü gece ise 3 tane öldü. Bunun üzerine dernek başkanını aradım sonra kuzuları laboratuvara götürdük. Fakat kuzularımızın ölümü devam etti. Şu anda toplamda 80 kuzum öldü. 120 - 130 koyunumuz doğurdu. 80 kuzumuz gittikten sonra damızlık sürümüz şuanda felç" dedi.

Mahalle muhtarı ve aynı zamanda koyun yetiştirici olan Murat Üzmez, "Hiçbir belirtti yoktu kuzular aniden ölmeye başladı. 1,2,3, derken ölüm sayısı 3 günde 35'e ulaşınca birlik başkanımıza haber verdik. Uludağ Üniversitesine numune götürdük fakat yaptığımız tedaviler başarılı olmadı. Ama şu anda hala ölümler devam ediyor, durduramıyoruz. Şuana kadar 70 civarında kuzumuz öldü. Ölmeye de devam ediyor" diye konuştu.

Bursa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yıldırım Orhan, "Bizi önce köylüler aradı 35'e yakın kuzunun öldüğünü söylediler. Daha sonra oraya bir ekip göndererek numune aldırdık ve üniversiteye gönderttik. Reçete yazıldı fakat ölümleri durmadı. Bizim bir hayvan hastanemiz vardı fakat maalesef meslektaşım olmaları ile beraber bir takım hoş olmayan davranışları ile hastanemiz zorla kapattırıldı" dedi.

Kaynak: İHA