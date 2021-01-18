Köyde dede mesleğini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Köyde dede mesleğini sürdürüyor

18.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:01
Köyde dede mesleğini sürdürüyor

Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde oturan Celal Ağım, salgında evde geçirdiği zamanı dede mesleği olan tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yaparak geçiriyor.

Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde oturan Celal Ağım, salgında evde geçirdiği zamanı dede mesleği olan tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yaparak geçiriyor.

İncesu köyünde yaşayan Ağım, koronavirüs (Kovid-19) dolaysıyla evde daha çok zaman geçirdiklerini, zamanının değerlendirmek için dededen kalan mesleğe yöneldiğini söyledi.

Yıllar önce dedelerinin zorunlu ihtiyaç malzemesi olarak tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yaptığını kaydeden Ağım, "Bizde onlardan öğrenmiştik. Fakat uzun süredir yapmıyorduk. Şimdi evde fazla kalınca tekrar bu işe başladık. Tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yapıyorum." dedi.

Köyde bu malzemelerin yapımına yeni başladıklarını belirten Ağım, pazarlamaya yeni başladıklarını, ilerde bu mesleğin kendileri için bir kazanç kaynağına dönüşebileceğini dile getirdi.

Ağım, "Başta bu işe sıkılmamak niyetiyle başladık. Sayı artınca bugünlerde satmaya başladık. Tanesini şu an 50 liradan satıyoruz. İyi bir talep olursa ileride bizler için de bir gelir kaynağı olabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köyde dede mesleğini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:04:15. #1.15#
title