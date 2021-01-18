Köyde dede mesleğini sürdürüyor

Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde oturan Celal Ağım, salgında evde geçirdiği zamanı dede mesleği olan tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yaparak geçiriyor.

Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde oturan Celal Ağım, salgında evde geçirdiği zamanı dede mesleği olan tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yaparak geçiriyor.

İncesu köyünde yaşayan Ağım, koronavirüs (Kovid-19) dolaysıyla evde daha çok zaman geçirdiklerini, zamanının değerlendirmek için dededen kalan mesleğe yöneldiğini söyledi.

Yıllar önce dedelerinin zorunlu ihtiyaç malzemesi olarak tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yaptığını kaydeden Ağım, "Bizde onlardan öğrenmiştik. Fakat uzun süredir yapmıyorduk. Şimdi evde fazla kalınca tekrar bu işe başladık. Tahtadan kepçe, kaşık, havan ve benzeri malzemeler yapıyorum." dedi.

Köyde bu malzemelerin yapımına yeni başladıklarını belirten Ağım, pazarlamaya yeni başladıklarını, ilerde bu mesleğin kendileri için bir kazanç kaynağına dönüşebileceğini dile getirdi.

Ağım, "Başta bu işe sıkılmamak niyetiyle başladık. Sayı artınca bugünlerde satmaya başladık. Tanesini şu an 50 liradan satıyoruz. İyi bir talep olursa ileride bizler için de bir gelir kaynağı olabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen