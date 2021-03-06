Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu
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Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu

06.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:07
Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kilkuyu köyünde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kilkuyu köyünde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine yaklaşık 32 kilometre mesafede bulunan Kilkuyu köyünde Enver Yaman'a ait arılıkta yangın çıktı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Tosya Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Çıkan yangında Enver Yaman'a ait 60 arı kovanı kül olurken, yangın ormanlık alana da sıçradı. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışmaları yaptı.

60 arı kovanının zarar gördüğü yangında aynı zamanda yaklaşık 15 hektarlık orman alanı da zarar gördü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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