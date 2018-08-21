Koydaki Teknesini Yerinde Bulamadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne sahibi bir kişi, koyda demirli teknesinin çalındığı iddiasıyla Sahil Güvenlik ve Jandarma komutanlıklarına başvurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne sahibi bir kişi, koyda demirli teknesinin çalındığı iddiasıyla Sahil Güvenlik ve Jandarma komutanlıklarına başvurdu.
Göltürkbükü Mahallesi Hebil Koyu açıklarında demirli yaklaşık 10 metrelik özel teknesinin yerinde olmadığını fark eden Özgür Akyıldız, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Teknesinin iki kişi tarafından çalındığını öne süren Akyıldız, Sahil Güvenlik ve Jandarma komutanlıklarına şikayetçi oldu.
Göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere çalındığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışma başlatıldı.