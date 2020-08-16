Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta 10 yaşındaki iki çocuğun deniz yatağının alabora olmasıyla imdadına yetişen 6 kişi, şiddetli dalga nedeniyle ulaşımı olmayan koya sığındı.

Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
16.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:25

Zonguldak'ta 10 yaşındaki iki çocuğun deniz yatağının alabora olmasıyla imdadına yetişen 6 kişi, şiddetli dalga nedeniyle ulaşımı olmayan koya sığındı. Gece şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmaları sabah devam etti. Mahsur kalan 8 kişi sabah erken saatlerde bulundukları yerden kurtarılarak bota alındı.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde 10 yaşındaki iki çocuk plajda yüzerken bir anda deniz yatakları alabora oldu. Minik çocukların dalgalarla boğuştuğunu fark eden 6 kişi denize atladı. Şiddetli dalgalar sebebiyle kıyıya yanaşamayan vatandaşlar çocuklarla birlikte yakındaki bir koya sığındı.

Karadan ulaşımı olmayan koya, şiddetli dalgalar nedeniyle denizden de ulaşılamadı. Bu sırada sahil güvenliğe bağlı bir bot vatandaşların bulunduğu yere gitti. Ancak dalgalar nedeniyle geri dönemedi. Bunun üzerine havadan yardım istendi.

Samsun'dan kalkan kurtarma helikopteri olay yerine geldi. Ancak havadan kurtarma çabası da başarılı olamayınca geri döndü. Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına bir süreliğine ara verilirken aileler de sahilde bekleyişlerini sürdürdü. Mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiye battaniye ile gıda malzemesi ulaştırıldı.

Sabahın erken saatlerinde kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından 8 kişi bulundukları yerden zodyak botla açıktaki sahil güvenlik botuna taşındı. 8 kişi Zonguldak Limanı'na getirildi. Buradan da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken geceden bu yana endişeli bekleyişlerini sürdüren aileler de rahat bir nefes aldı.

Mahsur kalan bir genç ise ambulanstan inerken gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Çok gelgit vardı. Dalga yüksekti" diye konuştu.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)

Kaynak: İHA

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