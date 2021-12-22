Köyceğizli öğrencilere aşı sunumu yapıldı

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşı olmayan öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

Köyceğiz İlçe Halk Kütüphanesi ve Köyceğiz İmam Hatip Anadolu Lisesi ile birlikte düzenlenen, Covid-19 aşısı olmayan öğretmen ve öğrencilere yönelik aşı olmanın kendi sağlıkları ve toplumsal sağlık açısından ne denli önem arz ettiği hususunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Görevlisi Sümeyye Şahin tarafından Köyceğiz İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Açıklayıcı sunumlarından dolayı Sümeyye Şahin'e ve etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - MUĞLA