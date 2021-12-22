Köyceğizli öğrencilere aşı sunumu yapıldı - Haberler
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Köyceğizli öğrencilere aşı sunumu yapıldı

Köyceğizli öğrencilere aşı sunumu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşı olmayan öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşı olmayan öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

Köyceğiz İlçe Halk Kütüphanesi ve Köyceğiz İmam Hatip Anadolu Lisesi ile birlikte düzenlenen, Covid-19 aşısı olmayan öğretmen ve öğrencilere yönelik aşı olmanın kendi sağlıkları ve toplumsal sağlık açısından ne denli önem arz ettiği hususunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Görevlisi Sümeyye Şahin tarafından Köyceğiz İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Açıklayıcı sunumlarından dolayı Sümeyye Şahin'e ve etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - MUĞLA

Köyceğizli öğrencilere aşı sunumu yapıldı

Köyceğizli öğrencilere aşı sunumu yapıldı

Köyceğizli öğrencilere aşı sunumu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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