Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
YANGIN BÜYÜDÜMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
YANGIN BÜYÜDÜ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Alibaba Dağı eteklerinde yangın büyüdü. Farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede, 3 uçak ve 9 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Tekin GÜRBULAK/ KÖYCEĞİZ (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Gürbulak