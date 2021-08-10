Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
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Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)

Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Demirören Haber Ajansı / Tekin Gürbulak - Haberler | Güncel

YANGIN BÜYÜDÜMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

YANGIN BÜYÜDÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Alibaba Dağı eteklerinde yangın büyüdü. Farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede, 3 uçak ve 9 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Tekin GÜRBULAK/ KÖYCEĞİZ (Muğla),


Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Gürbulak

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