Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (3)

BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORKöyceğiz'de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.

BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Köyceğiz'de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Bu bölgedeki yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Karadan ise iş makinesi ve arazözlerle yeni yolların açılması çalışmasına devam ediliyor.

Tolga TAHÇI/KÖYCEĞİZ (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı