Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor

Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını Göynük bölgesinde devam ederken, dağlar yoğun duman altında kaldıKöyceğiz'de 10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor.