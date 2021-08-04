Köyceğiz yangının dumanları Rodos'a ulaştı
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Köyceğiz yangının dumanları Rodos'a ulaştı

Köyceğiz yangının dumanları Rodos'a ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınının büyüklüğü NASA'nın 4 Ağustos tarihli yayınladığı fotoğraflarda da gözüktü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınının büyüklüğü NASA'nın 4 Ağustos tarihli yayınladığı fotoğraflarda da gözüktü. Yayınlanan fotoğrafta Köyceğiz'deki yangının dumanlarının Rodos'a ulaştığı görüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 27 Temmuz Perşembe günü başlayan yangın hala devam ediyor. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde başlayan yangın bugün son olarak Sazak Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile yangının Pınar Mahallesi Yuvarlakçay bölgesine yöneldiği belirtiliyor. Gece saatlerinde havadan müdahalenin mümkün olmadığı yangına karadan müdahale devam ederken, rüzgarlı hava ve bölgenin zorlu coğrafi yapısı nedeniyle büyük bir zorlukla ilerleniyor.

Bu arada Köyceğiz'deki yangının şiddeti NASA'nın bugün yayınladığı fotoğraflara da yansıdı. Amerikan Uzay Ajansı NASA'nın visibleearth.nasa.gov adresinde 3 Temmuz tarihli yayınlanan fotoğrafta Muğla'nın Milas ile Köyceğiz ilçeleri ile Antalya'daki yangına ait dumanlar net biçimde gözükürken, fotoğrafta Köyceğiz yangının dumanlarının Rodos Adası'na kadar ulaştığı görüldü. Yine NASA'ya ait internet sitesinde ise 4 Ağustos tarihle yayınlanan görüntü de Köyceğiz yangınının dumanlarının iyice yoğunlaştığı, Kavaklıdere'deki yangının da büyüdüğü görülüyor.

(Mete Sönmez/İHA)

Köyceğiz yangının dumanları Rodos'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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