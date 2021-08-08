Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını büyük bir alana yayıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını büyük bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ve arazi şartları nedeniyle yerden müdahalenin güçleştiği bölgede havadan helikopter ve uçaklar yangına müdahale ediyor.

Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmaları Çövenli yaylası ile Muğla-Denizli sınırına yakın Çiçekbaba mezarı zirvesi arasındaki hatta yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. Bu bölgeye uçak ve helikopterler tarafından yoğun su müdahalesi yapılıyor. - MUĞLA

Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 15:09:00. #1.16#

title