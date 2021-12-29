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Köyceğiz seçimlerinde, Kandırmış güven tazeledi

Köyceğiz seçimlerinde, Kandırmış güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türk-Eğitim Sen Köyceğiz ilçe Temsilciliği'nde gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Zekeriya Kandırmış, güven tazeledi.

Türk-Eğitim Sen Köyceğiz ilçe Temsilciliği'nde gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Zekeriya Kandırmış, güven tazeledi.

Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nde gerçekleştirilen seçimlere sendika üyeleri sandık başına gitti. İki liste ile gidilen seçimlerde Gültekin Bağcıoğlu ile mevcut başkan Zekeriya Kandırmış'ın listeleri yarıştı.

Yapılan seçim sonucunda Zekeriya Kandırmış çoğunluğun oyunu alarak güven tazeledi. Kandırmış'ın yönetimi, Meryem Dündar, Ahmet Murat Yenici, Kamil Çetin, Ali Daşdemir, Önder Demirkol ve İsa Taşdemir'den oluştu. - MUĞLA

Köyceğiz seçimlerinde, Kandırmış güven tazeledi

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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