Son dakika haberi... Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi
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Son dakika haberi... Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi Muğla Köyceğiz'de yaklaşık bir haftadır devem eden orman yangını Sazak Mahallesi Kayabaşı Mevkii'ne sıçradı.

Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi

MUĞLA - Muğla Köyceğiz'de yaklaşık bir haftadır devem eden orman yangını Sazak Mahallesi Kayabaşı Mevkii'ne sıçradı. Arazinin oldukça engebeli olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları havadan devam ediyor.

Dün alevlerin tehdit ettiği Sazak Mahallesi'nin boşaltılmasının ardından, bugün öğlen saatlerinde Mahalle yakınlarındaki Kayabaşı Mevkiinde alevler yeniden yükseldi. Zaman zaman metrelerce yükselen alevlere, ekipler havdan helikopterle müdahale ediyor. Gerek olumsuz hava koşulları gerekse arazinin yapısı müdahalelileri güçleştirirken bölgeden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgede bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken diğer yandan endişeli bekleyiş sürüyor.

Son dakika haberi... Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haberi... Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haberi... Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haberi... Köyceğiz Sazak'ta alevler yeniden yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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