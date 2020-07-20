Köyceğiz Rehberi Her sene, yaza nerede başlayacağımı hayal ederim. Bu sene Pandemi nedeniyle neredeyse hepimiz evlerde boğulduk değil mi? Tatili bu sene oldukça fazla hak ettik. Kış aylarından beri arkadaşlarımla planladığımız Muğla – Köyceğiz bölgesi gezimizi aylardır heyecanla bekliyorum.

İki senedir ertelediğim, denizden koylarını çok iyi bildiğim, fakat karadan daha az ziyaret ettiğim Köyceğiz rotama şimdi başlama zamanı…

Hava sıcaklığı 35-38 derece civarında.İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından sonra, nem oranının düşük olmasından dolayı hava sıcaklığı hiç de bunaltıcı değil! Bu seyahatte hayalimdeki tek şey, bölgenin her koyunda denize girmek ve şelalelerin tadını çıkarmak! Hatta gölde yüzmeyi sevmeyen biri olarak berrak görüntüsüyle beni etkileyen Köyceğiz gölüne girdim desem ne dersiniz?

Bölgenin Rize'den sonra en fazla yağış aldığını biliyor muydunuz? İşte bu yüzden yeşilliklerin arasından bakarken Tanrı'nın bu bölgeye cömert davrandığını hissedebiliyorsunuz!

Karyalılar, İyonyalılar, Selçuklular, Romalılar, Osmanlılar v.b bir çok medeniyetin izleri bu coğrafyada gizli.

Köyceğiz'in Akdeniz ile birleştiği yerdeki Kaunos, Karyalılar'ın önemli bir ticaret merkeziymiş.

Köyceğiz köyleri, yaylaları adeta gizli bir cennet…

Köyceğiz, eşsiz gölleri, kaplıcaları, Sığla ormanları, çayları, yemyeşil tabiatı,zengin tarihi, narenciye bahçeleri ile her sene yurt içinden ve dünyadan milyonlarca turisti ağırlıyor. Tanrı bu bölgeye oldukça cömert davranmış.

Köyceğiz gölünde motorsuz su sporları, sörf yapmak, gezi teknesiyle gezmek de mümkün!

Köyceğiz'in tatlı içme suyunun meşhur biliyor muydunuz?

Köyceğiz'e Nasıl Gidilir?

İstanbul'dan Türk Hava Yolları, Anadolu Jet, Pegasus Havayolları ile Dalaman'a uçabilirsiniz. Yaklaşık uçuş süresi 1 saat 20 dakika.

Dalaman- Köyceğiz arası araba ile 28 km, yaklaşık 20-25 dakika arasında Köyceğiz'e ulaşabiliyorsunuz.

Arzu ederseniz,İstanbul'dan Köyceğiz'e giden otobüsleri kullanabilirsiniz.

Ben uçakla gelip Dalaman havaalanından arabamı oscarrentacar.com'dan kiraladım.

Otellere ulaşımınız için de Oscar Rent a Car'ın transfer hizmetleri bulunuyor. Muğla bölgesinin haricinde de 81 ilde de hizmet araç kiralama hizmetleri veriyormuş. 18 yaşımdan itibaren otomatik vites aracı tercih ederim. Uzun yolda ise oldukça rahat ve konforlu olmayı herkes gibi ben de tercih ediyorum. Genç kızlarımız ve anneler bu yazılara göre seyahat programlarını hazırladıkları için şunu da belirtmem gerekiyor: Köyceğiz bölgesinde otomatik araç bulmak imkansız. Çok araştırdım. Bu yüzden Köyceğiz'deki rent a car firmalarına güvenip yola çıkarsanız, zorluk yaşayabilirsiniz! Havalimanından aracınızı yaklaşık 7-8 dakika içinde teslim alıp yola çıkabiliyorsunuz!

Köyceğiz'de Gezilmesi Gereken Yerler

Yuvarlak Çay

Köyceğiz ile Ortaca arasında Beyoba'dan girip ilerlediğiniz takdirde kendinizi adeta bir cennette hissediyorsunuz!

Muhteşem su sesi, ağaçlar, kuş sesleriyle birleşince adeta bir terapi merkezi. Suyun yuvarlanarak dönmesinden dolayı adı 'Yuvarlak Çay' olmuş.

Çayın kenarında bulunan Alabalık restaurantları oldukça fazla. Restaurantlar kuzu tandır konusunda da oldukça iddialılar. Sabah erken saatlerde burada olmanızı tavsiye ederim. Kalabalıklaştıkça ortamın atmosferi değişiyor. Suyun üzerinde kurulan salıncakta sallanmadan dönmeyin derim!

Dalyan

Köyceğiz Gölü'ne dağlardan gelen yedi nehir dağılarak eşsiz manzaralar sunuyor. Bu nehirlerden biri Dalyan deltasına gidiyor. Bu bölge gerçekten de ekolojik turizm için yaratılmış. Dalyan bana göre bölgenin en güzel beldesi. Bana kalırsa her şeyi bir arada bulacağınız, yaz kış yaşamak için harika bir yer. Benim gözüm ve gönlüm yıllardır buradadır. Durunbakalım kısmet! Belki de yıllardır kendim için yaz kış yaşayabileceğim yer Dalyan'dır. İztuzu plajına yakın, Dalaman havaalanına 15 dakika uzaklıkta. Köyceğiz'e 20 dakika uzaklıkta, doğasıyla insanı büyüleyen harika bir yer. Köyceğiz rehberi olacağı için Dalyan için ayrı bir yazı geliyor.

Ağla Yaylası

Ağla Yaylası 800 metre yükseklikte, eşsiz manzaralarıyla başınızı döndürecek güzellikte. Tatlı suyu ise oldukça ünlü. Trekking bölgede oldukça zevkli bir aktivite. Yukarılara çıktıkça 2000 metre yükseklikteki Kartal Gölü sizi karşılıyor! Manzarayı soruyorsanız tek kelimeyle muhteşem…

Kaunos Antik Kenti

Kaunos Antik Kenti, kaya mezarları 5000 kişilik tiyatro, bazilika, hamamları ile sizi neredeyse 3000 yıllık bir tarihte yolculuğa götürüyor. Unesco'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını biliyor muydunuz?

Tiyatro da zaman zaman etkinlikler düzenleniyormuş.

Deniz ve doğa tutkunları için gezilmesi gereken en güzel yerler; Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı, Topgözü Şelalesi, Yuvarlakçay, Ağla Yaylası, Döğüşbelen, Dalyan, Ekincik Koyu, 12 Adalar, Fethiye, Sarıgerme, şelaleler.

Köyceğiz'e Ne Zaman Gitmeli?

Köyceğiz'e bir seyahat gerçekleştirecekseniz, Nisan ayından Ekim sonlarına kadar tercihleriniz arasında olmalı… Bu aylarda doğa size görsel bir şölen düzenliyor.

Köyceğiz Bölgesinde Nerede Denize Girilir?

Her koy farklı manzaralara hâkim. Ekincik, Akyaka, İztuzu, Sarıgerme plajları en çok tercih edilen plajlar arasında yer alıyor.

Fethiye marinadan kalkan teknelerle, Dalyan merkezden kalkan teknelerle de bölgenin sıra dışı manzaralarına tanıklık edebilirsiniz!

Köyceğiz'deNerede Kalınır?

Köyceğiz'degeldiğimde Begonvillerle süslenmiş bahçeli oteller ve apartlar renkli dekorasyonları ileile insana ayrı bir huzur veriyor. Hamaklar, salıncaklar, havuz ve begonviller insan daha fazla ne ister ki diye düşünürken, bu bölgede otelcilik hizmetlerinin pek de iyi olmadığını deneyimleyince sizinle de paylaşmak zorundayım.

30 seneye yakın bir turizmde yöneticilik yapmış biri olarak Köyceğiz otellerinin kalitesi oldukça düşük. Kaunos Otel'de kalmak istedim ama otel dolu olduğundan dolayı Dalyan'da tercih ettim.

Köyceğiz'den Ne Alınır?

Köyceğiz balı oldukça ünlü. Köyceğiz'in yerlilerinden balınızı alabilirsiniz!

Akdeniz ve Ege'ye özgü ve yöresel hediyelik eşyalar arıyorsanız, Köyceğiz merkezde Atatürk Bulvarı'nda bulunan SEY hediyelik eşya dükkanın'dan bulabilirsiniz. Gitmişken güveçlerini de kaçırmayın derim.

Köyceğiz'de Yapılması Gereken 14 Şey

Köyceğiz'de günbatımını izlemeden dönmek bu coğrafyaya haksızlık olur. Bir de dolunaya denk gelirseniz, o zaman efsane görüntülere şahitlik edebilirsiniz. Biz gökyüzünden gözlerimizi inanın alamadık.

Köyceğiz'den yöresel ürünler, Köyceğiz balı, nar ve narenciye reçeli almadan dönmeyin!

Akyaka'da kite board yapanları izlemek ise ayrı bir keyif.

Köyceğiz'e gelmişken bölgedeki akarsuları, çayları ziyaret etmek Köyceğiz kurallarına yerleşmiş.

Köyceğiz gölü, oldukça temiz. Bence giriverin gari.

Yakınlardaki Akyaka'ya bir ziyaret şart. Buz gibi su da serinleyip, yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

Ekincik koyundan denize girmeden dönmeyin!

Dalyan'da tekne turu yapmadan, kaya mezarlıklarının eşsiz görüntüsünü fotoğraflamadan dönmeyin!

Çandır köyüne ilginç feribotlarla geçerek kanalın tadını çıkarmadan dönmeyin!

Avangard Cafe'den Köyceğiz Gölü'nün eşsiz gün batımını seyredip, leziz yemeklerini tatmadan dönmeyin!

Eşsiz manzarası ve deniziyle herkesin kalbine taht kuran Ekincik'de güneşin doğuşunu seyretmeden,

Kaunos Antik Kentinde zaman yolculuğuna çıkmadan,

Şifa bulmak isteyenlerin rotası Sultaniye Kaplıcaları olmalı. Özellikle cilt ve kadın hastalıklarının tedavi eden bir kaplıcaymış.

Çandar köyünün sokaklarında kaybolmadan gelmeyin! Ölemez Tabiat Parkı'nın seyir terasından eşsiz manzarayı izlemeden dönmeyin!

Köyceğiz'in doğası insanın kanına işliyor. Bekle Köyceğiz yakında tekrar geleceğim…