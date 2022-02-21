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Köyceğiz, Özlem öğretmene ağladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köyceğiz, Özlem öğretmene ağladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan ve korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Rehber Öğretmen Özlem Sarıhan sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan ve korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Rehber Öğretmen Özlem Sarıhan sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Özlem Sarıhan 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri hastalığı yüzünden tedavi görüyordu. Antalya'da hastanede tedavisi devam ederken, korona virüse yakalanan Sarıhan, yoğun bakıma alınarak cihaza bağlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özlem öğretmen yaşamını yitirdi. Özlem Öğretmenin vefatı, öğretmen arkadaşlarını, öğrencileri, velileri yasa boğdu. Sarıhan'ın cenazesi Pazartesi günü öğle namazından sonra Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezarlık'ta sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi. - MUĞLA

Köyceğiz, Özlem öğretmene ağladı

Köyceğiz, Özlem öğretmene ağladı

Köyceğiz, Özlem öğretmene ağladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Köyceğiz, Öğretmen, Rehber, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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