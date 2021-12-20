Köyceğiz Kaymakamı, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Gençlik Merkezini ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Köyceğiz Kaymakamı Maslak, bir atölye ile faaliyetine başlayan Köyceğiz Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, atölyede üretilen eserleri yakından inceledi. Kaymakam Maslak, Gençlik Merkezi Atölye Eğitmeni ve kursiyerler ile sohbet ederek yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Gençlik Merkezi sorumluları tarafından karşılanan Köyceğiz Kaymakamı Maslak, kurum binasını gezerek devam eden dizayn çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gençlik Merkezinin tam olarak faaliyete geçmesi halinde gençlerin tüm taleplerini karşılayacak düzeyde olacağını belirtti. - MUĞLA

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