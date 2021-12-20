Köyceğiz Kaymakamı, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyceğiz Kaymakamı, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Köyceğiz Kaymakamı, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Gençlik Merkezini ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Gençlik Merkezini ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Köyceğiz Kaymakamı Maslak, bir atölye ile faaliyetine başlayan Köyceğiz Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, atölyede üretilen eserleri yakından inceledi. Kaymakam Maslak, Gençlik Merkezi Atölye Eğitmeni ve kursiyerler ile sohbet ederek yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Gençlik Merkezi sorumluları tarafından karşılanan Köyceğiz Kaymakamı Maslak, kurum binasını gezerek devam eden dizayn çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gençlik Merkezinin tam olarak faaliyete geçmesi halinde gençlerin tüm taleplerini karşılayacak düzeyde olacağını belirtti. - MUĞLA

Köyceğiz Kaymakamı, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title