Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 günden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 günden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Göl taşarak Köyceğiz Atatürk Kordonu'nu sular altında bıraktı.

Köyceğiz'de, 3 günden bu yana yağmurun devam etmesi üzerine gölün su seviyesi yükseldi. Köyceğiz Gölü'nün yağışlarla beraber taşmasıyla, göl kenarında bulunan bazı işletmelerin eşyaları sular altında kaldı. Su seviyesi artmaya devam ederken, Kargıcak Çayı ve Namnam Çayı bol su taşımaya devam ediyor. Taşkının eski yıllarda da yaşandığı ancak bu yıl yaşanan taşkının çok büyük hasara yol açmadığı belirtildi. Küçük çaplı meydana gelen sel tehlikelerine karşı müdahaleler ise devam ediyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç taşkınları yerinde inceledi. Köyceğiz Belediye çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. - MUĞLA

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Kordon'u su bastı

3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası, ırmak kenarında ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası, ırmak kenarında ölü bulundu

 Bodrum'da sel felaketinden dolayı vatandaşlar 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı

Bodrum'da sel felaketinden dolayı vatandaşlar 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı

 Bodrum yine kabusu yaşıyor

Bodrum yine kabusu yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title