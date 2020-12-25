Köyceğiz emniyetinden kaçak alkole geçit yok
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Köyceğiz emniyetinden kaçak alkole geçit yok

25.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:08
Köyceğiz emniyetinden kaçak alkole geçit yok

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin yenil yıl öncesi yaptığı 'sahte içki' operasyonunda 60 litre sahte alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin yenil yıl öncesi yaptığı 'sahte içki' operasyonunda 60 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yaklaşan yeni yıl öncesi Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçak alkole yönelik yaptığı çalışmada, kaçak alkol yapıp sattığını tespit ettiği B.B'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından yapılan aramada, 60 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, 17 parça çeşitli gramajlarda alkol esansları, sahte alkol yapımında şişelemede kullanılan aparatlar, çeşitli boyutlarda ölçekte şırınga, huni ve viski imalinde kullanılan meşe ağacı kabuğu, gliserin, anason ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi B.B emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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