Köyceğiz'deki yangının 9'uncu gününde, 5 mahalle tahliye edildi

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 9 gün önce makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin tehdit ettiği 5 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 9 gün önce makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin tehdit ettiği 5 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 9'uncu günde devam etti. 2 uçak, 4 helikopter ile havadan, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün