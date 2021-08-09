Köyceğiz'deki yangında yaralanan 2 CEKUT personeli, tedavilerinin ardından çalışmalarına devam etti
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Köyceğiz'deki yangında yaralanan 2 CEKUT personeli, tedavilerinin ardından çalışmalarına devam etti

Köyceğiz'deki yangında yaralanan 2 CEKUT personeli, tedavilerinin ardından çalışmalarına devam etti
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinde (CEKUT) görevli iki personel, tedavilerinin ardından görev yaptıkları İstanbul'a dönme teklifini reddetti, yeniden yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinde (CEKUT) görevli iki personel, tedavilerinin ardından görev yaptıkları İstanbul'a dönme teklifini reddetti, yeniden yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir itfaiyenin yangın hortumunun patlaması üzerine 4 Maltepe CEKUT görevlisi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen ekip lideri Can Murat Bostan ile Selman Sungun'a, görev yaptıkları İstanbul'a dönebilecekleri iletildi.

İstanbul'a dönmek yerine çalışmalardaki görevlerini devam ettirmek isteyen Bostan ve Sungun, yangına müdahaleye katıldı.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Özel eğitim alan gönüllü Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü personelinden oluşan CEKUT ekipleri, orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarına katkı sunuyor.

Silivri CEKUT ekibinden 21, Aliağa CEKUT ekibinden 20, Maltepe CEKUT ekibinden 19 personel olmak üzere 60 CEKUT gönüllüsü Muğla'da görev alırken, Adana CEKUT ekibinden 17, Afyonkarahisar CEKUT ekibinden 15, Sincan CEKUT ekibinden 17 olmak üzere 49 personel de Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediyor.

CEKUT, 6 ekipten oluşan 109 personelle, yangınla mücadelede ve bölge halkının yaralarının sarılmasında çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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