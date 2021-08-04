Köyceğiz'deki yangında 7'nci gün

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayarak ormana sıçrayan yangında, 7'nci günde söndürme çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayarak ormana sıçrayan yangında, 7'nci günde söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda, geçen perşembe günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, bugün de devam etti. Zeytinalanı Mahallesi'nde 8 evin zarar gördüğü yangına, 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla da karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün