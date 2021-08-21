Son dakika haberleri... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda çıkan yangına havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Göynük Kanyonu'na kadar yayılan yangın, gece saatlerinde ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleriyle son durumu paylaştı.

Son dakika haberleri... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeniden yangın başladı! Alevlere havadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeniden yangın başladı! Alevlere havadan müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Marcao Ali Koç Alex Teixeira Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 01:10:25. #1.16#

title