Köyceğiz'de zirai ve zeytinlik alanda yangın
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Köyceğiz'de zirai ve zeytinlik alanda yangın

Köyceğiz'de zirai ve zeytinlik alanda yangın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zirai ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Köyceğiz'de zirai ve zeytinlik alanda yangın
24.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:21

Köyceğiz'de zirai ve zeytinlik alanda yangın

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zirai ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Zeytinalanı Mahallesi Kıralan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Manşet

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