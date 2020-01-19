Köyceğiz'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

19.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:56

Köyceğiz ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alman vatandaşı Slomian Elzbieta'nın kullandığı 34 ABE 894 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi. Dumanı fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alev alan araç yanmaya başladı.

İtfaiye ekibince söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, kısa süre sonra yeniden normale döndü.

Kaynak: AA