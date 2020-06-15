Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu
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Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda boyları 100-150 santimetre arasında değişen 151 kök dişi kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu
15.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:19

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda boyları 100-150 santimetre arasında değişen 151 kök dişi kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde ikamet eden A.H. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde ve bahçesinde narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada boyları 100-150 santimetre arasında değişen 151 kök dişi kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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