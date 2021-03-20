Köyceğiz'de trafik kurallarına uymayan 48 kişiye ceza kesildi
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Köyceğiz'de trafik kurallarına uymayan 48 kişiye ceza kesildi

20.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:10
Köyceğiz'de trafik kurallarına uymayan 48 kişiye ceza kesildi

Muğla'da trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 48 araca 27 bin 239 lira ceza uygulandı.

Muğla'da trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 48 araca 27 bin 239 lira ceza uygulandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı 148 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten'in katıldığı uygulamada, 2 bin 443 kişi sorgulandı, 151 işyeri, ilçede bulunan metruk bina, mesire alanı ve park bahçeler denetledi.

Uygulamada, sorgulaması yapılan bin 159 araçtan 48'ine 27 bin 239 lira ceza uygulandı, 10 araç trafikten men edildi. Aranan 9 kişinin yakalandığı uygulamada bir miktar uyuşturucu ile 5 tabanca, 5 av tüfeği, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Denetim yapan ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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