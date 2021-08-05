Köyceğiz'de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyceğiz'de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor

Köyceğiz'de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde devam eden orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde devam eden orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor.

Köyceğiz'de henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında ilçeye bağlı mahalleler tahliye ediliyor. Daha önce tahliye edilen Çayhisar Mahallesi, Zeytinalanı Taşdibi mevkisi ve Pınar Ören mevkisine Sazak Mahallesi de eklendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Sazak Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Haydar Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülşen Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köyceğiz'de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:17:40. #1.16#

title