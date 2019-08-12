12.08.2019 21:15

Köyceğiz'de seyir halindeki otomobil yandı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Döğüşbelen Mahallesi Muğla-Fethiye karayolu üzerinde Köyceğiz istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Çabuk idaresindeki 45 HD 5128 plakalı araç alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.Çıkan yangından sürücü ve araçta bulunan yolcular yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA