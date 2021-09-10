Köyceğiz'de sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Köyceğiz'de sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Köyceğiz'de sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü.

Hamit Mahallesi maden mevkisinde sazlıkla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ve orman ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Köyceğiz'de sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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