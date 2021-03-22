Köyceğiz'de ruhsatsız silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köyceğiz'de ruhsatsız silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı

22.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Köyceğiz'de ruhsatsız silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduran şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduran şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Yangı Mahallesi'nde, huzur güven uygulaması kapsamında M.S'nin ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde dedektör köpeği "Peçe" ile yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 şarjör ve 15 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

M.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köyceğiz'de ruhsatsız silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:36:24. #1.15#
title