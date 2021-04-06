Köyceğiz'de otomobil hırsızları yakalandı
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Köyceğiz'de otomobil hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köyceğiz'de otomobil hırsızları yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde otomobillerden hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde otomobillerden hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyobası Mahallesi'nde ikamet eden R.K., A.D. ve C.K. isimli şahıslar Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek "kendilerine ait araçlardaki teyplerin çalındığı" ihbarında bulundu. Meydana gelen olaya yönelik Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu E.Ş. ve D.Y. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, bahse konu araçlardan çalınan üç adet teyp ele geçirildi. Çalınan teypler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler E.Ş. ve D.Y., hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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