Köyceğiz'de okul bahçesine sera

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, gençlere tarımın sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulacak olan sera alanında incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gençlerde tarımın önemi konusunda farkındalık oluşturulması ve tarımın sevdirilmesi amacıyla Köyceğiz Beyobası Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan tarım alanına sera kurulacak. Okul bahçesine kurulacak olan sera çalışmaları aralıksız devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da süreci yakından takip ediyor. Sera alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Karabağ, en kısa zamanda seranın kurulup öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirtti. - MUĞLA