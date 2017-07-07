Köyceğiz'de "Mikrobiyoloji Çobanlığı Sanatı" Eğitimi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Anadolu Meraları Onarıcı Tarım Eğitimleri kapsamında "Onarıcı Tarım için Toprak Gıda Ağını Güçlendirmek: Mikrobiyoloji Çobanlığı Sanatı" eğitimi gerçekleştirildi.



Anadolu Meraları ve Köyceğiz Ekoloji Platformu tarafından, Köyceğiz Belediyesinin desteği ile Ağla Yaylasında, Amerikalı eğitmen Molly Haviland eşliğinde yapılan eğitimlerde toprak gıda ağı, toprak mikrobiyolojisi, kompost çayı ve toprak mikroskopisi konuları ele alındı.



Eğitimler ile onarıcı tarımı toprak gıda ağı ölçeğinde algılamayı hedeflediklerini söyleyen eğitmen Molly Haviland, "Türkiye'nin birçok yerinden gelen katılımcılarla, sahada ve mikroskop başında verimli ve uzun saatler gruplar halinde çalışıldı. Yerel ölçekte faydalanılması planlanan özel kompost yöntemleri, çay ve özütleri hazırlandı. Önceden belirlenen uygulama alanlarına tatbik edilen ve edilmeye devam edecek bu uygulamalarla; Toprakta organik madde miktarının arttırılması, toprağın su tutma kapasitesinin arttırılması, hastalıklar ve zararlılarla karşı direncin arttırılması, toprak stabilizasyonu, ardıllığın sağlanarak istenmeyen otların azaltılması hedefleniyor. Toprak gıda ağında denge ve çeşitliliği sağlayan bu doğal yöntemler ile konvansiyonel tarım pratikleri ile fakirleşmiş büyük ölçekli arazilerin iyileştirilmesi de mümkün" dedi.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise, "Toprağımızı daha verimli kullanıp bölgemize ait bir çok mantar ve bitki türünden doğal tarımsal çözümler üretmek ve geliştirmek üzere bu tarz projelerin içinde olmak bizi mutlu ediyor" dedi - MUĞLA