Köyceğiz'de makilik yangını (1)
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Köyceğiz'de makilik yangını (1)

Köyceğiz'de makilik yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Adnan Tüfekçi - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahale ediliyor.

Köyceğiz'in Çakmaktepe mevkisindeki makilik alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Söndürme helikopterlerinin Marmaris'teki orman yangını bölgesinde olması nedeniyle ilk müdahale 2 arazöz ile yapıldı. Sarp arazideki yangın alanına yaklaşık 1 saat sonra helikopterin gelmesiyle söndürme çalışmaları, daha etkin yürütülmeye başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Köyceğiz'de makilik yangını (1)
Köyceğiz'de makilik yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Tüfekçi

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