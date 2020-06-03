Köyceğiz'de kenevir operasyonu
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Köyceğiz'de kenevir operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahsın arazisinin içindeki sebzelerinin arasına kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.

Köyceğiz'de kenevir operasyonu
03.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:56

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahsın arazisinin içindeki sebzelerinin arasına kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.G. isimli şahsın arazisinde yapılan aramada, 38 kök kenevir bitkisi ve evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.G. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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