Köyceğiz'de kenevir operasyonu Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahsın arazisinin içindeki sebzelerinin arasına kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahsın arazisinin içindeki sebzelerinin arasına kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.G. isimli şahsın arazisinde yapılan aramada, 38 kök kenevir bitkisi ve evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.G. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA