Köyceğiz'de kenevir bahçesine operasyon
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Köyceğiz'de kenevir bahçesine operasyon

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.

Köyceğiz'de kenevir bahçesine operasyon
15.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:59

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı aldı. Alınan istihbari bilgi sonrası H.Ş. ve M.Ş. isimli şahısların ev ve arazilerinde ilgili Cumhuriyet savcılığından alınan talimat sonrası arama yapıldı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların ev ve eklentileri ile arazilerinde yapılan aramada 173 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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