Köyceğiz'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
21.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:24
Köyceğiz ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı.
Köyceğiz ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı.
İlçedeki kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Marmaris ekibi bölgeye hareket etti.
Bölgeye giden 4 kişilik ekip, yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından keçiye ulaştı.
Bulunduğu yerden alınan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç