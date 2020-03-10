Köyceğiz'de kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Köyceğiz'de kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı - Haber
Köyceğiz, Güncel

Köyceğiz'de kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

Köyceğiz ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

10.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:52
Köyceğiz'de kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

Köyceğiz ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Köyceğiz Mesire Alanı arkasında gece saatlerinde B.Y ile M.S arasında iddiaya göre kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğini ateşleyerek M.S'yi ağır yaraladı.

M.S, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar James Jeffrey Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sadi Konuk Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran Kadın İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Köyceğiz'de kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:32:53. #1.14#