Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi - Haberler

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Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel makrome etkinliği düzenlendi.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel makrome etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen makrome etkinliği, öğretmen Elif Türk rehberliğinde Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi'nde gerçekleşti. 9 kadının katıldığı etkinlikte makrome anahtarlıklar yapıldı. Yapılan anahtarlıkların Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde çalışan kadın çiçek üreticilerine gerçekleştirilecek ziyarette hediye edileceği ifade edildi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Köyceğiz, Muğla, Mart, Yerel, Haberler

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