Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor - Haberler

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Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Köyceğiz Cumhuriyet Meydanında dans gösterisi gerçekleşti. Grup Kadın'ın sunduğu gösteriye bütün kadınlar eşlik ederek eğlenceye katıldı. Gösteri sonundaki birlik ve dayanışma görülmeye değer bir tablo oluşturdu. Aynı günün akşamı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi'nde Köyceğiz Kumpanya tiyatro grubunun oynadığı tek perdelik "Olur mu Bu Kadar?" komedi oyunu izlendi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadınlar Günü, Köyceğiz, Muğla, Mart, Yerel, Haberler

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